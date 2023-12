Post sisma, quasi dieci milioni per la viabilità tra Belforte e Sarnano

Semaforo verde per 19,2 milioni destinati a due importanti arterie a cavallo tra il Maceratese e il Fermano. L’Usr Ufficio speciale ricostruzione ha liquidato all’Anas (soggetto attuatore) l’anticipo per i lavori sulla strada statale 502/78, che conduce da Belforte del Chienti ad Amandola, e per la statale 210 Amandola-Servigliano. In particolare, gli interventi sulla statale 502/78 si concentreranno sul tratto tra Belforte del Chienti e Sarnano; per il primo stralcio sono stati liquidati 9 milioni di euro (a fronte dei 30 milioni totali), mentre per il secondo 300mila euro. Anche per il tratto tra Sarnano e Amandola sono stati liquidati 300mila euro. Per quanto riguarda la statale 210, tra Amandola e Servigliano, i lavori sono stati divisi in tre stralci; per il primo sono stati liquidati 9 milioni, per il secondo e per il terzo 300mila euro ciascuno. Si tratta di opere che puntano all’adeguamento e al miglioramento tecnico-funzionale della sezione stradale e al potenziamento delle varie intersezioni, che hanno beneficiato di un contributo da parte del Pnc Piano nazionale complementare sisma. "Economie fondamentali per rilanciare le infrastrutture e, di conseguenza, l’accessibilità in entrata e in uscita per questa parte dell’Appennino dove il terremoto del 2016/2017 ha prodotto gravi e molteplici danni", commenta la struttura commissariale. "Il programma di riqualificazione della rete viaria del territorio del sisma si caratterizza per la rilevante capacità di spesa rispetto a quelli che erano gli stanziamenti ottenuti – spiega il commissario straordinario, Guido Castelli –. Fondamentale il contributo del presidente della Regione Francesco Acquaroli: ha voluto fortemente che il Fondo complementare sisma finanziasse anche strade e viabilità, al fine di superare il gap che da decenni affligge l’entroterra".