Post sisma, via alla progettazione della primaria "Falcone-Borsellino"

Affidata la progettazione della nuova scuola primaria "Falcone - Borsellino" di Monte San Giusto. La buona notizia arriva dall’Ufficio Ricostruzione perché, grazie allo sblocco degli "Accordi quadro" compiuta lo scorso anno dal commissario straordinario Guido Castelli (nella foto), è stata impressa una importante accelerazione all’iter procedimentale per la costruzione del nuovo edificio, che vedrà la luce in via Madonna di Loreto, a due passi dal centro storico, su un’area di circa 28mila metri quadrati. Accelerazione che si traduce in 338.275 euro utili all’affidamento della progettazione della scuola, il cui importo complessivo del contributo previsto dall’Ordinanza speciale 31 (firmata nel 2021) è di 5.613.996 euro.

"Tra gli obiettivi principali che ci poniamo c’è quello di facilitare il compito dei soggetti attuatori, in questo caso il Comune, mettendo a disposizione una serie di strumenti di supporto utili all’attuazione della procedura da parte della Struttura commissariale – spiega il commissario Castelli –. Quanto sta accadendo a Monte San Giusto ne è la riprova, sempre nel segno della piena collaborazione con la Regione e il presidente Francesco Acquaroli e con l’Ufficio speciale ricostruzione. La nuova scuola presenterà spazi esterni adeguati alla sosta dei veicoli tradizionali, favorirà l’utilizzo della mobilità dolce e delle fonti rinnovabili. Per quanto riguarda gli spazi interni, puntiamo all’innovazione per aule, spazi di gruppo e laboratori. Servizi pubblici di qualità per studenti e famiglie sono una condizione essenziale per incentivare le persone a restare, o a tornare, nei nostri territori".

Secondo una prima bozza progettuale la nuova scuola sarebbe su un unico piano, ad eccezione dello spazio riservato agli uffici. Sono previste anche una palestra e aree verdi.