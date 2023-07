Post terremoto: al via i cantieri nelle stazioni ferroviarie Rete Ferroviaria Italiana e struttura commissariale finanziano interventi da 2 e 5 milioni di euro nelle stazioni di Tolentino e Macerata per realizzare stazioni hub con opere artistiche, spazi di coworking, impianti fotovoltaici e colonnine per ricarica veicoli elettrici.