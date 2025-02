Post terremoto, altro cantiere. Chiusa per lavori via XXIV maggio

Un altro cantiere spunta in città. Stavolta in via XXIV maggio che è stata chiusa al traffico da un paio di giorni. La traversa dalla quale ci si immette in corso Cavour sarà a breve occupata da una gru che servirà ai lavori sul palazzo all’angolo. Le attività che si trovano sulla strada saranno comunque lasciate visibili. Una di queste è la libreria Del Monte, che è alla base dell’edificio. Proprio lì davanti verrà montata la gru che servirà per il lavoro post sisma.

La titolare della libreria, Annalisa Del Monte, racconta che "saranno lavori lunghi, di circa un anno. L’impalcatura attorno al palazzo ci consente comunque di avere l’insegna visibile, e la libreria rimarrà aperta. Si parlava già da un po’ del fatto che l’edificio avrebbe dovuto essere sistemato, mentre per la chiusura della strada abbiamo ricevuto poco preavviso, probabilmente : spiega la titolare della libreria – perché era imprevedibile dover chiudere la strada occupando suolo pubblico".

Sono moltissimi i cantieri in città, 115 solo quelli post sisma. Alla rotatoria in via dei Velini sono state sistemate in questi giorni alcune tubature del gas e istallato un semaforo mobile, ma il lavoro di Italgas, rapido, si è già concluso.

A causa delle condizioni meteo avverse, invece, è slittato a domani mattina l’inizio dei lavori per la manutenzione straordinaria del manto stradale in via Zorli, vicino ai palazzi di via Maffeo Pantaleoni dal civico 89 al 111. Di conseguenza, l’ordinanza della polizia locale che regola il traffico entrerà in vigore domani dalle 8 alle 17.

Lorenzo Fava