Post terremoto, partono i cantieri per realizzare il Coc

L’assessore ai lavori pubblici Rosanna Procaccini annuncia che a breve inizieranno in via Bellini i lavori per la realizzazione del Centro Operativo Comunale che verrà posizionato su un lotto della ex zona artigianale di San Rocco, difronte la scuola materna. Il progetto del Coc unitamente alla variante parziale al Prg necessaria per la modifica

della destinazione d’uso del sito, è stato redatto dall’ufficio tecnico comunale. Anche per questa opera, finanziata attraverso l’ordinanza speciale del commissario straordinario per la ricostruzione post sisma, si è conclusa la procedura per l’affidamento dei lavori, aggiudicata attraverso l’offerta economicamente più vantaggiosa.