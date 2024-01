Posta elettronica: corso base di informatica

Martedì, dalle ore 16 alle 18 nella sala Castiglioni della biblioteca comunale Mozzi Borgetti, si terrà il corso di informatica di base "C’è posta per te: tutto quello che c’è da sapere sulla posta elettronica".

Il corso è finalizzato all’acquisizione delle competenze basilari necessarie nell’uso della posta elettronica ordinaria e della Pec e permetterà di imparare a riconoscere la differenza tra le due. Il corso è svolto nell’ambito del progetto "Bussola digitale: Orientiamo le Marche verso nuove competenze digitali", promosso dalla Regione Marche. Il progetto nasce con l’obiettivo di accompagnare i cittadini verso una trasformazione digitale e diffondere la cultura dell’innovazione mediante la formazione all’utilizzo degli strumenti offerti dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Ict) e l’uso dei servizi digitali messi a disposizione dalla pubblica amministrazione o altri soggetti. Tutte le informazioni relative alle attività di "Bussola digitale" sono consultabili al sito bussoladigitale.regione.marche.it Per partecipare al corso, che è gratuito, non è necessaria la prenotazione e basterà presentarsi in biblioteca prima dell’inizio dello stesso. Per chi intende partecipare si consiglia di portare il proprio dispositivo mobile, necessario per poter svolgere esercitazioni pratiche finalizzate all’uso delle principali funzionalità di invio e ricezione.

La biblioteca Mozzi Borgetti, inoltre, è sede di un punto di facilitazione digitale dove è possibile ottenere assistenza personalizzata per tutti i più comuni argomenti riguardanti l’’informatica. Per riuscirci basta chiamare il numero telefonico 0733-256360 e fissando un appuntamento con il facilitatore presente in sede.