Postacchini: "Città alta dimenticata, dico addio al centrosinistra"

"Prendo le distanze dal Pd e dalle civiche di sinistra, sto decidendo come proseguire il mio impegno in politica e guardo con interesse ad altre realtà". A sbattere la porta alla sinistra è Gustavo Postacchini (nella foto), ex assessore all’Urbanistica nella legislatura a guida Corvatta, e impegno apertamente dichiarato, nelle ultime amministrative, a favore di Mirella Paglialunga. In realtà, la rinuncia alla tessera del Pd, Postacchini l’aveva fatta già qualche tempo fa, in aperto dissenso con i vertici del partito, ma al centrosinistra era rimasto sempre vicino. Oggi ne prende le distanze, pur dichiarandosi sempre disposto a "collaborare con spirito propositivo per risolvere i problemi della collettività". Ad allontanarlo in modo definitivo da questa opposizione, come dichiara, sono la storica mancanza di impegno a risolvere, e a sollecitarne la soluzione, i problemi urgenti che riguardano la città alta. Sotto accusa, in modo particolare, la non volontà di mettere in sicurezza via Oberdan, in ordine alla quale aveva in passato proposto progetti che oggi sarebbe più complicato realizzare. "Ne ho parlato di recente con il sindaco Fabrizio Ciarapica - dice Postacchini - mi ha spiegato che allo stato l’intervento non è possibile per motivi di carattere tecnico; mi ha però assicurato l’ impegno di inserirlo a settembre nel programma delle opere da risanare". Precisa che la sua iniziativa viene fatta da cittadino e come portavoce di tanti cittadini "ai quali si presta sempre poco ascolto, cosa che indica il distacco della politica, anche di quella di sinistra, dai veri problemi".

Giuliano Forani