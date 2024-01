Postazione della Croce Rossa. Alcoltest e informazioni per bere responsabilmente

È ripreso ieri sera il progetto "lifeaddicted" della Croce Rossa in collaborazione con il Comune di Macerata. Un servizio che si svolge regolarmente da un paio di mesi nei giovedì universitari dopo i "numeri zero" degli aperitivi europei e in varie manifestazioni svolte sul territorio.

Il progetto consiste sostanzialmente nel dare alcoltest gratuiti, distribuire depliant informativi e, in alcuni casi, mostrare attraverso dei visori come effettivamente l’alcol alteri la vista e la percezione alla guida. Nelle serata svolte di recente, cinque, circa 300 persone hanno ascoltato le parole dei volontari della Croce Rossa e si sono sottoposti al test.

"L’iniziativa vuole essere informativa e formativa, non repressiva - dice la presidente Rosaria Del Balzo Ruiti -, i ragazzi si avvicinano, diamo i kit per la misurazione o la svolgono direttamente con noi. Spesso chi viene, non solo giovani, vuole capire quanto aspettare per mettersi alla guida dopo aver bevuto un bicchiere a cena o durante la serata. Facciamo capire il valore del bere in maniera consapevole e intelligente, giostrando tempi e qualità. Far capire quale è l’alterazione del campo visivo, in maniera esperienziale, è spesso più utile di molte parole. Un progetto dagli esiti finora estremamente positivi".

Croce Rossa è presente anche con un’ambulanza per garantire la tranquillità dei ragazzi. Tra i sostenitori del progetto, oltre a Comune e Croce Rossa, ci sono il dipartimento Dipendenze patologiche dell’Ast 3, l’associazione Glatad onlus e l’Automobile Club Macerata. Altro partner, l’Università di Macerata. Il progetto, come si legge nella sua presentazione, "vuole aumentare nei giovani la consapevolezza delle conseguenze connesse all’adozione di comportamenti a rischio rafforzando al tempo stesso il principio che guidare è una performance psicofisica molto complessa, che richiede le migliori e maggiori capacità della persona".

“Never drive when you are high“, slogan del progetto, dovrebbe essere un mantra da ripetere ogni volta che ci si mette alla guida. Oltre alla parte informativa, l’iniziativa prevede operatori qualificati per presidiare il territorio con controlli ed è finanziata dal dipartimento delle Politiche antidroga del Consiglio dei Ministri.