"Postazione di controllo segnalata come da legge"

"Il posto di controllo era annunciato e segnalato come dispone la legge". Così la polizia locale di Treia ribatte al tassista settempedano Fabrizio Della Mora, multato giovedì lungo la Settempedana per eccesso di velocità. "Nel pomeriggio del 26 ottobre, personale del comando di polizia locale del Comune di Treia ha effettuato il servizio di controllo della velocità lungo la strada 361 Septempedana, come indicato nella programmazione mensile delle postazioni mobili (programmazione consultabile nella sezione Avvisi e Segnalazioni del sito del Comune) al chilometro 46+000, nella direzione di marcia San Severino - Passo Treia. Gli operatori hanno fermato il veicolo Della Mora e hanno contestato il superamento del limite di velocità (70 chilometri orari), provvedendo nell’immediatezza alla verbalizzazione dell’infrazione, con descrizione della disposizione violata riportando chiaramente, e in contraddittorio con l’utente, l’esatta ubicazione del cartello fisso, di proprietà del Comune di Treia: "strada sottoposta a controllo elettronico della velocità", al chilometro km 47+500 della Septempedana nella direzione di marcia San SeverinoPasso Treia (stessa direzione di Della Mora). La direttiva Minniti, citata dall’automobilista, impone il posizionamento di un secondo cartello mobile (quelli che possono essere posizionati all’occorrenza e poi rimossi) tutte le volte che il dispositivo di rilevamento di velocità sia in una strada ove i controlli avvengono saltuariamente, senza una pianificazione e una sistematicità del servizio. Il segnale di preavviso deve essere ripetuto solo nel caso di intersezioni con altre strade pubbliche o a uso pubblico, non essendo invece rilevanti gli incroci con strade eo accessi privati. Nel tratto lungo il quale è stato effettuato l’accertamento, tra il cartello e la postazione non vi erano intersezioni con strade pubbliche. Inoltre, i servizi di polizia stradale ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo del 30 aprile 1992 organizzati ed effettuati da questo comando rispondono a criteri di sistematicità e sono conformi a una pianificazione non occasionale, che tiene conto sia delle criticità sia della frequenza di incidenti, per garantire la finalità di prevenzione e, dove necessario, di repressione delle violazioni alla norme della circolazione stradale. Le postazioni temporanee di controllo elettronico della velocità hanno, quindi, carattere di regolarità e la programmazione, per massima trasparenza, è pubblicata con orari e tratti stradali con cadenza mensile nel sito del Comune". La polizia locale infine precisa che, pagando entro 5 giorni, la sanzione è di 121 euro e non di 173, come da importo intero.