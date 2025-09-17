Postazioni di emergenza. Mancano 26 medici su 42

Nell’Ast di Macerata il fabbisogno di medici addetti all’emergenza sanitaria territoriale è stimato in 42 unità per 38 ore settimanali ciascuna, numero derivante dalle Po.tes (Postazione territoriale dell’emergenza sanitaria), individuate dalla Regione. Alla data del primo settembre, però, visto che in precedenza non ci sono stati candidati disposti a ricoprire l’incarico, l’Ast ha chiesto la pubblicazione sul Bur delle Marche dei vuoti esistenti: 13 incarichi per 38 ore settimanali per le Po.tes del Distretto di Macerata, 7 incarichi per 38 ore settimanali per il Distretto di Camerino, 6 incarichi per 38 ore settimanali per Civitanova. Questo significa che mancano ben 26 medici su 42, non a caso l’Ast di Macerata è corsa ai ripari, pubblicando un avviso pubblico per cercare medici, anche pensionati, per coprire i vuoti esistenti, attraverso contratti di collaborazione professionale, tra l’altro necessari anche per la Pediatria.

Ora è stato pubblicato un nuovo avviso pubblico per raccogliere "manifestazioni di interesse al conferimento di incarichi collaborazione professionale a supporto delle Unità operative di psichiatria ospedaliero-territoriale", rivolto anche "a medici specialisti, anche in quiescenza, in possesso dei requisiti generali e specifici indicati nel bando". In altre parole, si cercano medici pensionati per far fronte a una situazione sempre più difficile, considerato anche il fatto che dallo scorso 31 luglio non si può più fare ricorso alle cooperative private. Sono in difficoltà i pronto soccorso, i servizi di Pediatria (specie quelli ospedalieri) e quelli ospedaliero – territoriali di Psichiatria.

Per quanto riguarda la Pediatria, è stata costituita la commissione di concorso per tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato che dovrebbe chiudere i suoi lavori entro la fine del mese, dopo aver esaminato 34 candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione entro i tempi stabiliti. Nello stesso tempo l’Ast ha conferito un incarico a tempo indeterminato di Pediatria di libera scelta (decorrenza da ieri) con l’obbligo di apertura dello studio medico nel comune di Civitanova ad Anna Cingolani e a Miriam Pambianchi (decorrenza 1 ottobre), con obbligo di apertura dello studio medico a Macerata. Disposta anche la proroga, dal primo ottobre al 30 settembre 2026, dei contratti a tempo determinato in scadenza della dottoressa Cristina Guardati, dirigente psicologa e del dottor Simone Malatini, dirigente medico di Neurologia.