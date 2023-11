Poste, assunzioni e restyling: "Lavori in quindici uffici"

La provincia di Macerata conta 92 uffici postali, di cui 29 con sala consulenza. Tra operatori allo sportello, staff, direttori, specialisti sale consulenza, i dipendenti sono 340, per lo più del territorio, con un’età media di 47 anni. Alta la percentuale "rosa", ben il 74%. A fornire i dati è il direttore di filiale, cioè il responsabile di tutti gli uffici postali del Maceratese, Antonio Biscotti. "L’ultimo anno e mezzo – spiega – ha visto l’ingresso di 13 nuove risorse (di cui 10 donne e 3 uomini), tra i 26 e i 30 anni, con un 62% di neolaureati. Entro la fine del 2023 ci saranno tre stabilizzazioni". Il direttore ricorda che in 26 uffici della provincia sono attive le modalità di prenotazione online del turno allo sportello, tramite app, sito poste.it e whatsapp; questo consente di prenotare un appuntamento da casa, scegliendo data e orario, evitando code. "Ma l’ufficio resta comunque un punto di riferimento per il territorio", precisa.

A tal proposito, Biscotti fa il punto su "Polis – Casa dei Servizi Digital", il progetto di Poste Italiane "per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei Comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale e il superamento del digital divide (divario digitale)". "Proprio l’altro giorno il nostro condirettore generale Giuseppe Lasco – prosegue Biscotti – ha annunciato che da dicembre anche l’ufficio postale potrà erogare il passaporto, mentre da febbraio rilasceremo le carte di identità elettroniche e i servizi dell’Agenzia delle Entrate". Nel 2023 sono stati previsti 15 interventi nell’ambito di Polis in altrettanti Comuni: in 10 sono stati conclusi (Castelraimondo, Castelsantangelo, Cessapalombo, Monte San Giusto, Pioraco, Serrapetrona, Treia, Ussita, Visso, Cingoli); a Sambucheto di Montecassiano i lavori sono in corso mentre a Fiastra, Monte San Martino, Sarnano e San Severino inizieranno da qui a fine anno. Sul fronte portalettere interviene, invece, Marco Pizzi, responsabile Ram, recapito area manager per la nostra regione. Su 22 centri di recapito marchigiani (gli uffici da dove partono i postini, di smistamento), 6 si trovano nella nostra provincia: Macerata, Civitanova, Camerino, Potenza Picena, San Severino e Tolentino. "In totale i portalettere sono 203 – dichiara Pizzi – di cui il 61% donne. Serviamo 86mila civici, tra abitazioni, negozi e aziende; percorriamo 10.600 chilometri e distribuiamo circa tremila pacchi al giorno, soprattutto legati all’e-commerce". La flotta auto è composta da 151 mezzi, di cui la metà "green"e l’obiettivo è implementare tricicli e quadricicli elettrici. Nel 2023 si contano inoltre 15 stabilizzazioni. "L’azienda ha un forte appeal sulle nuove generazioni – aggiunge Pizzi –, arrivano centinaia di curricula, anche da parte di neolaureati. La rete di recapito è stata potenziata anche in vista degli ultimi due mesi dell’anno, i più impegnativi tra Black Friday di fine novembre e Natale, in cui è previsto un aumento di pacchi del 40%". Pizzi evidenzia il ruolo prezioso dei portalettere: "Arrivano anche nelle frazioni più remote. Borsa di cuoio e bici oggi hanno lasciato il posto a palmare tipo smartphone e mezzi green. Insomma, portalettere sempre più digitali pur restando un punto di riferimento per il territorio".