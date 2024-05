Poste chiuse da quasi tre mesi: "È assurdo"

Chiuso da due mesi e mezzo l’ufficio postale di Santa Maria Apparente. Dopo l’assalto al bancomat tentato da ignoti nella notte tra il primo e il due marzo, con l’erogatore dei contanti posto all’esterno della struttura distrutto, non sono più tornati a funzionare gli sportelli. Grossi i disagi per i residenti del quartiere e, soprattutto, per gli anziani che per ritirare la pensione devono recarsi nella sede postale del centro, in via Duca degli Abruzzi, o a Montecosaro, la stragrande maggioranza delle volte accompagnati da familiari. A sollevare il problema di un servizio negato a questa parte della città è Claudio Morresi. È vice sindaco "ma in questo caso - spiega - parlo da residente. Da quasi tre mesi l’ufficio postale è chiuso, ho provato a contattare la direttrice che però non ricopre più l’incarico di responsabile della filale, ma mi ha gentilmente fornito recapiti per avere informazioni. Ho telefonato e inviato mail, però nessuno ha finora risposto. Mi chiedo come sia possibile lasciare un quartiere con cinquemila abitanti senza un servizio importante come l’ufficio postale. Se poi consideriamo che in questa zona non c’è nemmeno uno sportello bancomat è facile capire quanti e quali possano essere i disagi".

Chi deve ritirare contante infatti oggi è costretto ad arrivare fino alla zona commerciale. La paura nel quartiere è che Poste Italiane non abbia intenzione di riaprire gli sportelli. "I problemi - sottolinea Morresi - sono soprattutto per gli anziani, costretti a fare chilometri per poter ritirare la pensione. Non capisco questa prolungata chiusura degli uffici e, comunque, se continueranno questi silenzi agiremo anche come amministrazione comunale per sollecitare una risposta, perché viene negato un servizio molto importante a una parte della città". L’assalto al bancomat postale avvenne a ridosso dell’alba del 2 marzo quando una banda composta da quattro uomini, attraverso l’uso della cosiddetta ‘marmotta’ fecero saltare la cassa contanti degli uffici postali di via Silvio Pellico, non riuscendo però a portare via nulla. Danni soprattutto esterni alla struttura, che provocarono la chiusura dei locali per le necessarie operazioni di sistemazione. Ma i residenti non si aspettavano tre mesi di chiusura degli sportelli e da queste parti il timore è che i vertici delle Poste possano aver deciso dei tagli sacrificando gli uffici del quartiere.