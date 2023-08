Poste, due stabilizzati Assunta una 29enne: "Ho pianto dall’emozione"

Sono due gli sportellisti stabilizzati, nella nostra provincia, da Poste Italiane con un contratto a tempo indeterminato. "Qualche anno fa, appena finita l’università, ho inserito il mio cv nel database online di Poste Italiane e poi ho continuato con i miei due lavori, quasi dimenticandomene – racconta Ilaria Zoccari, 29enne di Appignano –. Ad agosto dell’anno scorso, il primo giorno di ferie, ricevo una telefonata da Poste in cui mi chiedono la disponibilità per un colloquio e ho pensato a uno scherzo, fin quando ho capito che sapevano troppe cose su di me. A dicembre ero dietro il bancone di un ufficio postale e a fine giugno avevo un contratto a tempo indeterminato. Mi sono messa a piangere dall’emozione. Dopo due settimane mi sono sposata: un regalo migliore non avrei potuto riceverlo". Il programma di politiche attive del lavoro, che riguarda circa 2.100 assunti in tutta Italia, è concordato da Poste con le organizzazioni sindacali e permette di garantire una presenza costante sul territorio.