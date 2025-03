Posti auto in centro. Residenti al Comune: parcheggi nelle piazze almeno sera e notte

"Abbiamo affrontato il problema dei parcheggi nel centro storico. Come consiglio di quartiere portiamo all’amministrazione le nostre istanze, in un clima sereno si sta concertando una soluzione". Alberto Binanti, presidente del consiglio di quartiere delle aree del centro, Mameli, Cavour e via dei Velini spiega che "con i numerosissimi cantieri in città che impediscono il parcheggio ai residenti e con molti posti che, oltretutto, vengono occupati dai mezzi di lavoro e dai detriti, abbiamo proposto delle soluzioni, quantomeno per la durata dei lavori".

All’incontro dell’altra sera alla Filarmonica ha partecipato buona parte della giunta, tra cui gli assessori ai lavori pubblici e all’urbanistica Andrea Marchiori e Silvano Iommi. Binanti spiega che "una possibile soluzione proposta al problema parcheggi, a cui gli amministratori hanno dato ascolto, riguarda la possibilità di parcheggiare, per i residenti del centro storico, almeno la sera e la notte, in piazza della Libertà, piazza Battisti e piazza Mazzini. Abbiamo poi chiesto maggiori controlli – sottolinea Binanti – perché i parcheggi riservati ai residenti siano tali, non occupabili da altri in maniera abusiva. Abbiamo poi chiesto che ci sia una comunicazione più efficace tra amministrazione, uffici tecnici e cittadinanza per evitare che si ripetano episodi come quello di qualche giorno fa in via Armaroli".

Su quella via le auto di alcuni residenti, lunedì scorso, erano state portate via di forza. La segnaletica di divieto era stata posta sabato, dopo che i residenti avevano lasciato la macchine in quell’area la sera del venerdì. Binanti spiega anche che "è stata ventilata l’ipotesi di lasciare ai residenti i parcheggi Garibaldi e Sferisterio, ma non è la soluzione migliore, volendo i residenti lasciare la macchina in posti più vicini al centro". Tra gli altri temi discussi, l’evoluzione della raccolta differenziata, con riferimento alla nuova forma che, partita sperimentalmente da Corneto, potrebbe sostituire il porta a porta; poi, l’accordo tra Comune e Unimc per rendere fruibile il giardino del monastero delle Monachette. "Cerchiamo di equilibrare le esigenze dei cittadini e dei commercianti", ha concluso Binanti.