Posti nei cantieri edili. Magazziniere per consegne

Centro per l’impiego di Tolentino. Impresa edile cerca: muratori, carpentieri edili, addetti al montaggio dei ponteggi, gruisti, pavimentisti, tinteggiatori. Sede di lavoro: San Ginesio e altri cantieri in provincia (codice offerta 158767, scadenza 3 novembre). Impresa edile cerca un carpentiere edile esperto eo anche prima esperienza. Sede di lavoro: Tolentino e altri cantieri in provincia di Macerata (codice offerta 21857, scadenza 4 novembre). Impresa di costruzioni cerca una geometra di cantiere con almeno una minima esperienza. Sede di lavoro: zona Camerino (codice offerta 168784, scadenza 6 novembre). Scatolificio cerca un magazziniere addetto alle consegne. Orario: tempo pieno spezzato. Sede di lavoro: San Severino e provincia di Macerata (codice offerta 9301, scadenza 6 novembre). Impresa edile cerca muratori e altro personale edile con esperienza. Sede di lavoro: provincia di Macerata (codice offerta 475512, scadenza 6 novembre). Per queste offerte inviare curriculum a: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it inserendo il codice offerta.