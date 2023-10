Posti per sistemista e tecnico informatico

Confindustria Macerata. Azienda che opera nella progettazione, realizzazione e installazione di involucri architettonici cerca una sistemista (cod. annuncio Conf 414). Si richiede conoscenza dei principali sistemi operativi, competenza in ambito sistemistico (server, client ecc.), conoscenza di infrastrutture di networking, conoscenza in ambito IP, VOIP, ATM, conoscenza delle tecnologie in ambito cloud, conoscenza di tematiche di ICT security. Azienda che opera nel settore informatico cerca una tecnico informatico (cod. annuncio Conf 426) con esperienza. Diploma di istituto tecnico a indirizzo informatico o laurea in Informatica o affini. Per queste offerte inviare CV, con espressa autorizzazione al trattamento dati personali specificando il codice annuncio, al link: https:www.confindustriamacerata.itservizi-associativimegamenu-servicessportello-lavoro.html.