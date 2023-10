Posto di direttore generale vacante: "Ast 3 abbandonata a se stessa"

"Senza direttore generale ormai da un mese, senza direttore sanitario da diversi mesi, abbandonato a se stesso, lo straordinario capitale umano costituito dal personale sanitario, rassegnato e demotivato per le prospettive, resta pur sempre impegnato con competenza in prima linea". Questo, secondo Romano Carancini, consigliere regionale del Pd, è lo stato in cui il governo regionale ha ridotto l’Azienda sanitaria territoriale di Macerata. "L’irresponsabile governo regionale di Saltamartini e Acquaroli - attacca - continua ad umiliare la storia e la dignità della sanità maceratese. E ci rimettono come sempre i cittadini, in particolar modo quelli più fragili, che oltre a denunciare quotidianamente i mostruosi ritardi nelle liste di attesa, oggi si ritrovano pure a non poter ricevere la somministrazione del richiamo vaccinale Covid". "A differenza di altre Ast - infatti - i medici di base del distretto di Macerata non hanno aderito alla campagna. Si può solo ricorrere al centro vaccinale che procede su prenotazione al Cup che - però - non ha blocchi di appuntamenti disponibili. Così, fino quando non verranno aperte nuove sessioni per novembre, i cittadini non potranno né prenotare, né tantomeno vaccinarsi". Secondo l’ex sindaco di Macerata non è stata sufficiente la mortificazione di una "sentenza annunciata" che ha esautorato Daniela Corsi dalla guida dell’Ast di Macerata, rispetto alla quale si doveva essere preparati immediatamente con una nuova nomina. "Le conseguenze dirette di questa assurda precarietà – continua Carancini - si ripercuotono purtroppo, anche in questa fase transitoria, a causa dell’ex direttore generale Daniela Corsi che, pur nominata a maggio 2023, non ha mai provveduto a nominare il direttore sanitario, pur essendo tenuta a farlo in base alla legge regionale 192022". Carancini riferisce che le "malelingue" raccontano che quel "posto" non è mai stato assegnato perché doveva essere il "salvacondotto" della stessa Corsi in caso di esito sfavorevole del giudizio del Tribunale di Roma. "Ma non c’è da crederci - conclude - figurarsi se questo governo regionale è capace di far rientrare dalla finestra ciò che è stato sbattuto fuori dalla porta da una sentenza di un tribunale dello Stato".

f. v.