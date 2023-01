Potatura degli alberi in via Sauro, disagi alla circolazione delle auto

Disagi ieri e oggi alla circolazione lungo il tratto di via Nazario Sauro (ex SS77) all’altezza dell’incrocio con via Aldo Moro per la potatura di grossi pini che sorgono a ridosso della carreggiata. Gli operai di una ditta sono intervenuti con una gru e un cestello provvedendo al taglio dei rami della pianta, che costituivano da tempo un pericolo perché sopravanzavano di gran lunga la sede stradale con il rischio, nelle giornate di vento e di pioggia, che potessero spezzarsi e precipitare sopra le auto e i pedoni in transito. Un’operazione di prevenzione necessaria anche in vista di possibili nevicate. In servizio anche una pattuglia della polizia municipale che per tutto il tempo dei lavori, che si sono protrarranno anche per la giornata di oggi, hanno regolato il traffico consentito solo a senso unico alternato, disciplinato da lanterne semaforiche. Ciò ha rallentato di molto la circolazione, sempre intensa lungo un’arteria importante come quella dell’ex SS77. I lavori erano da tempo preventivati e, quindi, non erano legati a segnalazioni di pericoli imminenti. C’è, comunque, chi, risiedendo in zona, ha approfittato per segnalare agli agenti della polizia municipale la necessità di provvedere alla potatura anche di quegli alberi che si trovano sopra il marciapiede della parte destra della carreggiata per chi viaggia in direzione colle dell’Infinito. Sono piante effettivamente che si presentano in uno stato di sofferenza mostrando segni evidenti di fragilità.

ant. t.