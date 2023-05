Potatura del verde nei quartieri dopo i malumori

Operai al lavoro per la potatura del verde a Potenza Picena, ma anche qualche polemica da parte dei cittadini. In particolare, sui social network, diversi residenti si sono lamentati per via delle sterpaglie che sono cresciute a vista nelle ultime settimane. E su Facebook hanno così condiviso delle foto, che ritraggono lo stato in cui versa il verde pubblico in alcune aree. Tra queste, ci sono il quartiere dei Musicisti a Porto Potenza, il parco di Colle Bianco, la scuola elementare di Potenza Picena e la pista ciclabile a lato del parco dei laghetti. Proprio ieri il Comune potentino ha voluto rispondere a loro, assicurando che i primi interventi di potatura sono già iniziati: "In merito al taglio dell’erba previsto in questo periodo dell’anno, informiamo la cittadinanza che da alcune settimane sia gli operai del Comune che la ditta incaricata stanno operando su tutto il territorio, incluse le aree periferiche, con precedenza, per questioni di sicurezza, alla rete viaria". Il Comune spiega poi le difficoltà incontrate di recente. "Le condizioni metereologiche e la frequente alternanza pioggia-sole hanno fatto sì che, in alcune zone, si rendesse già necessario effettuare più tagli – precisa ancora l’ente comunale –. Le precipitazioni previste nei prossimi giorni potrebbero ulteriormente alterare il programma degli interventi, considerato anche che, quando piove, non è possibile tagliare. Consapevoli dei possibili disagi, continueremo a lavorare per portare a conclusione la manutenzione".