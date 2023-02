Potatura delle piante e nuovi cestini sul lungomare

Sono iniziati ieri mattina, in vista dell’imminente arrivo della stagione primaverile, dei lavori per la manutenzione dell’intero lungomare di Porto Potenza Picena. Sul campo gli operai dell’ufficio tecnico del Comune di Potenza Picena e gli operatori ecologici del Cosmari, che si sono dati da fare con diversi interventi, tra cui la potatura delle piante presenti lungo la passeggiata a mare, la sostituzione dei vecchi cestini e il ripristino delle passerelle in legno. "Lungomare: in corso lavori di manutenzione", ha scritto il Comune di Potenza Picena, tramite un post Facebook con tanto di foto. Nello specifico l’ente comunale ha così voluto informare tutta la cittadinanza "che sono attualmente in corso alcuni lavori di manutenzione sull’intero lungomare: si tratta in particolare di attività di potatura, pulizia, sostituzione di alcuni cestini ammalorati e sistemazione dei manufatti in legno".