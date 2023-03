Potatura piante, affidati i lavori

Al via l’esecuzione di interventi per la potatura, mediante piattaforma aerea, che vedrà coinvolti diversi punti della città. Gli arbusti interessati dall’opera, che presentano rami seccaginosi e pericolosi, sono situati nelle zone delle vie IV novembre (compresa pista pattinaggio), Rossini, Nicolai, viale Piave oltre che nelle strade del centro storico di via Roma e Costanti. Una capillare azione di manutenzione del verde verso la quale sono già stati affidati i lavori, e ad occuparsene sarà la ditta specializzata "Il Verde" di Corridonia, per un importo complessivo stanziato pari a 6.800 euro (esclusa Iva).