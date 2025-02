Potature degli alberi, al via un intervento da 280mila euro

Al via un piano di potatura degli alberi dal costo di 280mila euro. Il primo intervento, da domani, riguarderà la scuola Anita Garibaldi, sulle piante che circondano l’edificio, e successivamente, i lavori proseguiranno in viale Vittorio Veneto, viale Matteotti, piazza XX Settembre e Lido Cluana. Poi, da mercoledì inizierà un altro intervento di potatura nei quartieri di Fontespina, San Gabriele, San Marone e Santa Maria Apparente. Le zone interessate includono anche via Verga, via Giovanni XXIII, viale Villa Eugenia, via Buonarroti e la zona scolastica di via De Pinedo. L’impresa incaricata dell’esecuzione del primo gruppo di lavori è la ditta Pellegrini Garden di Sant’Elpidio a Mare. Il secondo gruppo di interventi sarà eseguito dalla Traini Ecoservices di Ascoli.