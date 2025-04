Potature e nuovi alberi, la città punta sul verde

Civitanova e il suo lungomare si preparano per la stagione primavera/estate, due imprese sono al lavoro per la cura del verde. In arrivo ci sono anche nuovi arredi, per rendere quanto più accoglienti gli spazi pubblici cittadini in vista della bella stagione. Gli interventi sono stati annunciati dall’assessore all’ambiente e al decoro urbano Giuseppe Cognigni.

"I lavori di potatura e di alcune nuove piantumazioni stanno interessando il lungomare sud, il lungomare centro e diversi parchi pubblici nella zona sud – ha spiegato l’assessore Giuseppe Cognigni –. Questo è l’anno delle grandi potature per la nostra città, un investimento di oltre 50mila euro. Il Comune ha predisposto la potatura del 40, 50 per cento delle piante che si trovano sul nostro territorio. Saranno interventi particolari, come quella che stiamo facendo in viale Vittorio Veneto. Per quanto riguarda il lungomare centro, abbiamo predisposto quattro nuove piantumazioni nell’area davanti allo stabilimento balneare Dune. Tutto questo rientra nel progetto di cura e decoro del lungomare sud e lungomare centro e sono stati previsti anche per questa area nuovi arredi urbani".

Come gli chalet si stanno attrezzando per riaprire e sistemarsi, ha continuato l’assessore, "anche il Comune si sta attivando per rinnovare lo spazio più vicino alla spiaggia. Alcuni giorni fa sono stati posizionati nuovi arredi urbani, come panchine e cestini, di una azienda maceratese e dunque del territorio, che fa del design la sua carta vincente e che vende arredi urbani alle più importanti città italiane. Come assessorato, sto prevedendo anche nuovi arredi davanti al cine-teatro Cecchetti, in viale Vittorio Veneto, in linea con l’architettura della struttura, grazie alla donazione di un imprenditore. Inoltre, saranno messe a dimora tre o quattro piante in via Aldo Moro, lungo la strada che dalla Serra va verso lo stadio, che erano state danneggiate dal forte vento delle settimane scorse. Noto con mia grande soddisfazione – ha concluso l’assessore Cognigni – che tanti cittadini civitanovesi e tanti imprenditori stanno capendo e apprezzando sempre di più l’importanza della cura del verde. Vedo cittadini che si prendono cura delle nuove piante, come quelle posizionate, ad esempio, in via Indipendenza. Noto una mentalità che sta cambiando e di questo, come assessore, sono molto felice".

Chiara Marinelli