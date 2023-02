"Potature gettate sulla ciclabile"

Ancora la ciclabile del Chienti al centro degli interessi dei cittadini. Versa nella totale incuria, è la segnalazione di chi la frequenta in modo più assiduo, e c’è chi ne approfitta in modo incivile per aggravarne il degrado "aggiungendo sporco su sporco, scaricando ai suoi margini le potature di nespole e di ulivi dei propri campi". Un binomio censurabile, incuria e inciviltà, che si aggiunge alla mancanza di manutenzione da parte di chi di dovere. "Proprio a ridosso della ciclabile – è il coro unanime delle segnalazioni – vediamo canne che nessuno da anni pota e che rappresentano un serio pericolo per chi se le trova davanti mentre procede in bicicletta". Non mancano neanche le proposte. "Si potrebbe formare una cooperativa che provveda alla manutenzione delle ciclabili (anche quella del Castellaro lascia a desiderare) e ad altri compiti legati alla pulizia degli ambienti urbani. O, magari, realizzare un progetto coinvolgendo gli anziani, che troverebbero così l’occasione per ’arrotondare’ le loro magre pensioni". Ed infine una domanda: "Lo smaltimento della potatura è un problema di tanti: non potrebbe, il Comune, organizzare su richiesta un servizio settimanale di raccolta, come fa per gli ingombranti?"