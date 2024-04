Potentini terzi, ma vince il baseball

Si è concluso domenica scorsa, nel centro sportivo di San Girio, il torneo "Coppa di Primavera" promosso dalle Pantere Baseball Potenza Picena. La competizione sportiva, giunta alla sua seconda edizione, vedeva sul campo oltre ai padroni di casa anche le squadre provenienti da Fano, Macerata, Pesaro, Montegranaro e Cupramontana.

Sul gradino più alto del podio è finita la compagine di Fano, seguita da Macerata e dalle Pantere potentine. Perciò ai vincitori è stata consegnata una targa ricordo della manifestazione, che si sono aggiudicati con merito. Erano presenti al momento delle premiazioni il sindaco Noemi Tartabini e il vicesindaco con delega allo Sport, Giulio Casciotti.

Il torneo, che era partito il 17 marzo, ha visto una grande partecipazione di pubblico a sostegno delle formazioni in gara, che hanno così scaldato i motori per l’imminente inizio del campionato di serie B, previsto per il prossimo 5 maggio.