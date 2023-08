Potenza Picena: 100mila euro per Asfaltature e Giochi nei Parchi

Ben 100mila euro sono stati appena stanziati dal Comune di Potenza Picena per il ripristino del manto stradale nel centro urbano, mentre altri 30mila saranno destinati all’acquisto di nuovi giochi, che saranno poi posizionati nei parchi e nelle aree verdi. È quanto ha ufficializzato l’amministrazione comunale. I lavori di rifacimento dell’asfalto riguarderanno via Dante Alighieri, via Gaspare Spontini, via Pietro Nenni, via Macerata, un tratto di via Rossini e la parte situata davanti a Porta Marina e via dei Cappuccini. L’importo complessivo è di 100mila euro e nei prossimi giorni saranno affidati i lavori. Sempre l’ente comunale annuncia un altro intervento: è stata deliberata, infatti, la fornitura e posa in opera di giochi e attrezzature per le aree verdi e i parchi cittadini per un importo di 30mila euro. Si tratta di ripristino e installazione di giochi per bimbi, tra cui la palestrina, un nuovo castello, giochi più tradizionali come le altalene, molle e campana, nonché nuovi tavoli, le panche per il tempo libero.