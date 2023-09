"Potenza Picena: bisogna rispettare il regolamento del Consiglio comunale"

"Ci risiamo. A un mese dall’ultima segnalazione, prendiamo atto che l’amministrazione fatica a capire che il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale va rispettato". Torna a lamentarsi il Pd di Potenza Picena, che assesta così l’ennesima frecciatina verso il Comune. "E’ decorso abbondantemente il termine per dare riscontro a un’interrogazione scritta riguardante lo stato della procedura di collaudo di via Nelson Mandela – scrivono i dem in una nota –. E ci domandiamo: quanto durano 30 giorni per il Comune di Potenza Picena? Il protocollo è datato 8 agosto 2023, e a oggi avremmo già dovuto ricevere risposta. Invece niente. Probabilmente sbagliamo noi a fare i conti, oppure a Potenza Picena i giorni durano di più. Una cosa è certa, alle interrogazioni scritte dei consiglieri d’opposizione difficilmente viene data risposta nei termini previsti dalla legge. Una prassi consolidata di questa amministrazione che va stigmatizzata. Perché il primo modo per non rispettare i cittadini è non rispettare i consiglieri".