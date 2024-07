Potenza Picena celebra gli 80 anni dalla Liberazione. Omaggio alle vittime civili e al battaglione polacco

Un giro con diverse tappe nel centro storico per ricordare le otto vittime civili, poi la nuova targa dedicata al 4° battaglione polacco Skorpion in via Galiziano. Si può riassumere così l’iniziativa organizzata lo scorso weekend dall’Anpi sezione "Scipioni e Cutini", per gli ottant’anni della Liberazione di Potenza Picena dal nazifascismo. Alla ricorrenza hanno partecipato le autorità, tra cui il vicesindaco Giuseppe Castagna e il presidente del consiglio comunale Catia Mei, oltre al consigliere di minoranza Richard Dernowski e il presidente dell’Anpi locale Luca Manzi. Inoltre è stata aperta la mostra fotografica incentrata sul 4° battaglione Skorpion, curata da Enzo Romagnoli nei locali della Delegazione municipale di Porto Potenza. Di sera, nella sala Amici della Musica, c’è stato il concerto del pianista polacco Wojciech Swietonski. "In questa occasione ci siamo concentrati sulle parole libertà e pace – spiega Manzi –. La libertà che conquistarono con estremo sacrificio gli uomini e le donne che si opposero al regime fascista e combatterono i nazifascisti. Sono stati due giorni pieni di incontri ed emozioni, e continueremo con impegno a promuovere occasioni in cui la memoria diventa il cardine per riflettere sul presente e presagire un futuro sempre più giusto nel pieno raggiungimento universale dei diritti umani che oggi come nel passato continuano a essere calpestati".