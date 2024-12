Potenza Picena e Cus vincono

Il tris è stato solo annusato, ma comunque l’ultimo turno del 2024 è stato positivissimo per le tre compagini del Maceratese che danno lustro al movimento del calcio a 5 giocando in ambito nazionale. In A2 infatti Potenza Picena ha piazzato un blitz pesante e in serie B il Cus Macerata l’ha imitata con un autentico exploit, mentre Recanati ha pareggiato.

Addentrandoci nel racconto delle gare, partiamo dalla A2 e dalla Kappabi che era impegnata nel quasi derby in casa dell’Audax Sant’Angelo, una sfida salvezza tra i locali ultimi e gli ospiti penultimi. Sotto 3-2 all’intervallo e nuovamente 5-4 nel corso della ripresa, i potentini sono riusciti a farla loro mettendo il turbo nel finale e cogliendo un successo di platino per 5-7. La Kappabi va in vacanza col sorriso salendo al quart’ultimo posto.

In serie B gran prova del Cus Macerata che era di scena in casa della (ormai ex) capolista EtaBeta e le ha impartito una clamorosa lezione passando 2-5. Una vittoria che ha confermato la notevole organizzazione difensiva, il talento del giovane gruppo e il valore assoluto di Francesco Marangoni che è stato autore di tutte e cinque le marcature cussine.

Infine Recanati ha impattato 3-3 contro Corinaldo, peccato perché i leopardiani conducevano 2-0. Si va alla sosta con i leopardiani quarti a quota 16 punti ed il Cus ottavo a 12.