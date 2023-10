Potenza Picena, Frecciatine e accuse tra Morgoni e l'amministrazione

Continuano a volare frecciatine e accuse, a Potenza Picena, tra il candidato sindaco del centrosinistra Mario Morgoni e l’attuale amministrazione di centrodestra. Insomma, già si avverte un forte clima di campagna elettorale, dato che il prossimo anno ci saranno le elezioni. Intanto, la maggioranza ha voluto ribattere alle recenti accuse dell’opposizione sui lavori di rigenerazione urbana, anche se ancora non svela chi sarà il suo candidato nella prossima tornata elettorale e soprattutto se punterà al mandato bis per il sindaco uscente Noemi Tartabini. "Dopo il goffo tentativo di far credere ai cittadini della perdita dei finanziamenti assegnati al Comune – scrive in una nota l’amministrazione –, arriva un altro frettoloso comunicato del Pd, forse ansioso di nascondere il loro voto contrario in Consiglio comunale a tutti i progetti di grande rilevanza, come il rifacimento di piazza Matteotti, la realizzazione degli spogliatoi del campus sportivo di San Girio e la ristrutturazione e apertura dell’ex cinema Florida. Gli uffici e l’amministrazione hanno seguito e rispettato le procedure e i criteri del bando di Rigenerazione urbana. Tanto da ottenere il risultato sperato, ovvero il massimo dell’importo concedibile a un Comune di 16 mila abitanti. Per quanto concerne l’aumento dei costi delle materie prime – aggiunge ancora la maggioranza – è notorio che non è un problema locale ma di portata internazionale. La realtà dei fatti è che con 6 milioni e mezzo di euro, dei quali un milione e mezzo di compartecipazione comunale, verranno realizzati nove progetti per restituire spazi sociali ai cittadini".

Tuttavia, l’ex parlamentare Morgoni non ha perso tempo per assestare l’ennesima stoccata ai suoi rivali politici.

"Dall’insediamento della giunta Acquaroli nel 2014 e fino ad arrivare ai giorni nostri con la giunta Tartabini-Casciotti – dice Morgoni –, loro hanno perennemente lamentato la presunta situazione di dissesto del Comune a causa dei mutui accesi per la realizzazione di opere pubbliche dalle giunte precedenti. Si trattava di un pretesto infondato e falso. Ormai però, dopo 10 anni di governo della destra a Potenza Picena, è tempo di bilanci, di numeri e di verità e scopriremo presto se l’indebitamento che la giunta Tartabini-Casciotti lascerà in eredità alla prossima giunta sarà consistentemente inferiore a quello ereditato nel 2014 da Acquaroli. E sarà anche il modo per smascherare certi fanfaroni della politica, buoni soltanto a dare i numeri".