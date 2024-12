Potenza Picena, Galiè:: "Sindaco impreparato sui lavori pubblici"

"Quello che non possiamo accettare è l’atteggiamento del sindaco Tartabini che, in costante difficoltà per manifesta impreparazione in tema di lavori pubblici, non si risparmia nel voler rappresentare l’opposizione, con particolare riferimento ai consiglieri del Pd rei di essere tecnici del settore pubblico, come costantemente in polemica “gratuita e priva di fondamento“". Così l’ingegnere Simona Galiè (nella foto), tesserata con il Pd e consigliere di minoranza del gruppo "Idea Futura", ribatte al primo cittadino Noemi Tartabini riguardo al progetto della bretella di collegamento tra via Olimpia e via Beethoven, a Porto Potenza. Nei giorni scorsi, il consigliere d’opposizione Tommaso Gaballo aveva evidenziato che il cantiere non era ancora partito e allora il sindaco aveva risposto che alla fine l’opera sarà realizzata entro il 2026.

"Inizialmente i lavori avrebbero dovuto concludersi nel 2023, mentre ora il sindaco ammette che prima del 2026 l’opera non vedrà la luce – afferma Galiè –. I lavori non solo non sono iniziati a dicembre, ma a oggi non è stato approvato neanche il progetto definitivo. Comprendiamo anche che, essendo la realizzazione della bretella ancora lontana come evidenziato dal consigliere Gaballo, il sindaco Tartabini abbia tentato in qualche modo di giustificarsi agli occhi dei cittadini elettori, che avevano creduto in buona fede alle sue dichiarazioni. Purtroppo per lei – aggiunge di nuovo –, l’opposizione raramente apre bocca per darle fiato e le osservazioni del consigliere Gaballo, come anche della sottoscritta, in materia di procedimenti e opere pubbliche sono state sempre improntate a un attento e oggettivo studio della documentazione disponibile, potendo inoltre contare su una professionalità che può essere messa in discussione solo dall’ordine di appartenenza".