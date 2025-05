Potenza Picena, grande successo con la "Domenica bestiale"

Grande partecipazione per l’undicesima edizione di "Domenica bestiale" a Porto Potenza, promossa dal Comune con la Pro Loco locale. Hanno partecipato 25 allevatori di varie razze canine, da tutta la regione. I cani sono stati protagonisti di una sfilata che ha visto la premiazione ex aequo di quattro esemplari, votati da una baby giuria. Presente il Cras, organizzazione che si occupa di curare e riportare nell’habitat naturale rapaci e testuggini, con laboratori a tema per i bambini, coinvolti anche da attività promosse dai Lavandeti di San Valentino. Non è mancata la partecipazione del Foi di Macerata, con un tantissimi uccelli da ammirare. Sono stati 115 i bambini che hanno provato l’emozione del battesimo della sella, con i pony dal centro "La casa dei cavalli". Presenti alla manifestazione il sindaco Noemi Tartabini e l’assessore Margherita Fermani.