"POTENZA PICENA: I Disegni Diventano delle Cartoline Turistiche - Mostra di Opere dei Bambini"

"Il mio Paese attraverso gli occhi dei bambini". E’ questo il titolo della bella iniziativa partita nei giorni scorsi, a Potenza Picena, e che consiste in un ambizioso progetto che ha come obiettivo quello di valorizzare il disegno e soprattutto la scoperta del territorio locale. Il tutto vede l’organizzazione del gruppo "Mente e Corpo in Movimento", con la collaborazione delle associazioni commercianti e delle Pro loco di Potenza Picena e Porto Potenza Picena, insieme al patrocinio dell’amministrazione comunale. Attraverso, appunto, gli occhi e le mani delle bambine e dei bambini dai 3 ai 13 anni sono stati realizzati dei disegni dei luoghi più significativi di tutto il territorio comunale. E, alla fine, ne sono scaturiti piccoli capolavori esposti in una mostra, all’interno del centro "Mente e Corpo in Movimento". Una sinergia che ha così coinvolto i commercianti del posto, le due Pro loco e il Comune, i quali hanno poi deciso di utilizzare i disegni come cartoline turistiche. E proprio queste cartoline, a breve, saranno passate in distribuzione sia a Potenza Picena che a Porto Potenza Picena. Ma non solo: il ricavato sarà ovviamente devoluto in beneficenza.