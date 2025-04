Potenza Picena, il Pd in piazza incontra i cittadini

Dopodomani il Partito Democratico di Potenza Picena allestirà un gazebo in piazza Douhet, dove incontrerà e dialogherà con i cittadini. Tra i temi principali, ci sarà quello della sanità locale, sempre più al centro del dibattito politico in particolare in vista delle elezioni.

Gli esponenti dei dem saranno presenti in piazza in mattinata, dalle 10 alle 12.30, e poi a seguire anche nel pomeriggio, dalle 17 alle 19.30.

"Domenica vi aspettiamo tutti al nostro banchetto in piazza Douhet – scrive in un comunicato il Partito Democratico locale, guidato dal segretario Stefano Dall’Aglio –. Sarà possibile per tutti compilare il questionario sul funzionamento della sanità regionale, ma ci sarà pure l’occasione per iscriversi al circolo Pd di Potenza Picena, dato che il 6 aprile è la giornata del tesseramento in tutta la regione".

Oltre a questo, aggiungono ancora i dem, chiunque potrà "avere informazioni sulla destinazione del 2x1000 al Partito Democratico nella dichiarazione dei redditi. E infine sarà possibile firmare la petizione dei Giovani Democratici per inserire nella Costituzione il diritto alla casa".

g. g.