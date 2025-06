Potenza Picena, la base dell’aeronautica militare apre le porte a tre studenti del liceo Leopardi

Dal 26 maggio, la 114ª squadriglia radar remota dell’aeronautica militare di Potenza Picena ha aperto le porte a tre studenti delle quarte del liceo Leopardi di Recanati, per l’alternanza scuola-lavoro. L’attività ha permesso agli studenti di apprendere le peculiarità della difesa aerea, ad esempio sui sistemi radar. Durante le due settimane gli studenti hanno assistito a un briefing sulla forza armata e le possibilità di arruolamento, oltre a essere stati informati sulla mission della squadriglia e sui suoi compiti nell’ambito della difesa dello spazio aereo nazionale. Lo stage ha previsto anche la visita al comando delle operazioni aerospaziali di Poggio Renatico (in Emilia-Romagna). Il capitano Luciano Speranza, comandante della 114ª Squadriglia di Potenza Picena, ha ringraziato la scuola e i tre studenti "per l’attenzione e l’impegno dimostrati, augurando che in futuro possano riproporsi progetti simili per far scoprire i valori aeronautici".