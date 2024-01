potenza picena, l’attività festeggia 50 anni

Un traguardo importantissimo quello appena raggiunto da Giuseppina Pesaresi, conosciuta da tutti, a Potenza Picena, come "la parrucchiera Pina".

Infatti ha festeggiato pochi giorni fa i 50 anni di attività, nel corso dei quali ha sempre acconciato chiunque con "passione, dedizione e competenza", ricordano i tantissimi e storici clienti della sua parrucchieria, situata nel centro storico.

E così a inizio settimana,

in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Potenza Picena, il sindaco Noemi Tartabini e l’assessore al Commercio e alle Attività produttive Paolo Scocco sono andati a trovare Pina in negozio, per consegnarle una una pergamena celebrativa (realizzata dall’artista Giusi Riccobelli).

"Grazie di cuore alla nostra concittadina Giuseppina per quanto fatto in questi anni – ha commentato il sindaco Tartabini –. Un esempio davvero grande di attaccamento al tessuto sociale ed economico della nostra città".