Potenza Picena riconosce la Palestina

"Quello che sta accadendo è inaccettabile: la guerra, il terrorismo, l’uccisione di civili. Ci sono momenti nella storia in cui è necessario mettere dei punti fermi. Per questo abbiamo deciso di esprimere, con le dovute precisazioni, il voto favorevole alla mozione su ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza". Il sindaco di Potenza Picena, Noemi Tartabini, commenta così l’approvazione all’unanimità della mozione del consigliere Richard Dernowski del gruppo di minoranza Idea Futura.

Il documento, approvato in consiglio martedì sera, impegna il Comune a sostenere il cessate il fuoco, il riconoscimento dello Stato di Palestina, la protezione delle popolazioni civili e l’adesione morale alle campagne di Emergency, Amnesty e altre ong. Tra le azioni chieste alla giunta le raccolte fondi per aiuti e l’esposizione di simboli di pace.

"Il riconoscimento di uno Stato estero non rientra tra le prerogative di un consiglio comunale – spiega il sindaco Tartabini –. Ma lo stesso consiglio ha un compito fondamentale: rappresentare la comunità locale, unire e non dividere, dare voce ai valori universali che tengono insieme la cittadinanza. Abbiamo sostenuto il riconoscimento dello Stato di Palestina non come atto di politica estera, ma come vicinanza formale a un popolo, quello palestinese, che da decenni attende giustizia e autodeterminazione. Abbiamo voluto ricordare anche la tragedia del 7 ottobre subita dal popolo israeliano per mano di Hamas. Nessun processo di pace sarà credibile se un popolo continuerà a vivere nel terrore di nuovi massacri e l’altro resterà prigioniero di chi rifiuta la convivenza".