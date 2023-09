Potenza Picena, servizio trasporto giornaliero alle Terme Santa Lucia

L’amministrazione di Potenza Picena organizzerà un servizio di trasporto giornaliero rivolto agli anziani e ai residenti in città per 12 viaggi di andata e ritorno alle Terme Santa Lucia, nel periodo dal 9 ottobre al 24 ottobre, con una quota di 65 euro. "Le richieste di pre-adesione al servizio verranno considerate in base all’ordine cronologico di presentazione – spiega l’ente comunale – e si intenderanno confermate solo a seguito del pagamento della quota, previa comunicazione dell’ufficio in caso di raggiungimento del numero minimo stabilito. L’amministrazione si riserva di non procedere all’organizzazione del servizio, se non dovesse essere raggiunto il numero minimo". Domande da domani al 26 settembre (dalle 11 alle 13) all’ufficio servizi sociali a Potenza Picena. Mentre, a Porto Potenza, sarà possibile da giovedì al 25 settembre (dalle 9.30 alle 12.30) nella palazzina della polizia locale.