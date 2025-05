Potenza Picena, sit in del Pd con Matteo Ricci a Villa Buonaccorsi

Per domani alle 18.30, il Partito Democratico di Potenza Picena ha organizzato un sit-in davanti a Villa Buonaccorsi. Tra i presenti ci sarà anche Matteo Ricci, in corsa come candidato del centrosinistra per le prossime elezioni regionali.

"Nel silenzio e nell’indifferenza di Comune e Regione, Villa Buonaccorsi attende da oltre tre anni l’applicazione del federalismo demaniale per essere restituita dallo Stato agli enti territoriali – spiega il Pd potentino –. Nulla si muove, né a livello di procedure né a livello di progetti di restauro e riutilizzo. Domani alle 18.30 tutti i cittadini che hanno a cuore il futuro di Villa Buonaccorsi sono invitati a radunarsi sul posto, all’ingresso ovest (lato monte), per un presidio che vedrà la partecipazione di Matteo Ricci. È ora di farci sentire per rivendicare l’importanza di un bene monumentale strategico per il futuro e lo sviluppo culturale e turistico del nostro territorio".

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza.