Potenza Picena spuntato nello scontro diretto

RAPAGNANO

0

POTENZA PICENA

0

RAPAGNANO: Innamorati, Keci, Bitti, Facciaroni (73’ Marinelli), Sako B., Funari, Hihi, Di Donato (83’ Baicu), Polozzi, Scriboni (61’ Corradini), Macchini (74’ Iommetti). All. Garagliano.

POTENZA PICENA: Giachetta, Wahi, Baccarini (67’ Clemenz), Perfetti (83’ Morbidelli), David Nasif, Rossini, Perrella (71’ Nardacchione), Micheli, Pietrani (52’ Prosperi), Vecchione, Ruggeri. All. Natali.

Arbitro: Tasso di Macerata.

Niente da fare per il Potenza Picena, che in casa del Rapagnano non va oltre il pareggio a reti bianche. Un punto che non serve a nessuno, visto che le due compagini restano appaiate in ultima posizione. Rammarico per i giallorossi, soprattutto per le occasioni create nella ripresa, dopo un primo tempo scialbo da ambo le parti. Prima ci prova Prosperi, quindi tocca a Micheli sfiorare il vantaggio, ma il suo colpo di testa impatta il palo. Potenza Picena che poi nel finale rischia la beffa.