Potenza Picena:: "Stanziati 13 milioni per lavori attesi da anni"

"L’impegno messo in campo dall’ente è ingente. Complessivamente sono stati finanziati da contributi comunali e non oltre tredici milioni e mezzo di euro di opere che la nostra città attende da anni". Lo afferma l’assessore al bilancio di Potenza Picena, Luca Strovegli (nella foto), a seguito del consiglio comunale di venerdì sera. La maggioranza ha infatti approvato il bilancio di previsione 2025-2027, già illustrato qualche giorno fa alla cittadinanza con due assemblee pubbliche. "Due lavori pubblici riguardano gli edifici scolastici: la demolizione e ricostruzione della scuola media di Porto Potenza e la realizzazione dell’asilo nido di Potenza Picena – sottolinea l’assessore Strovegli –. Poi la riqualificazione del palazzo del Podestà e quella del campo sportivo di Porto Potenza, la ristrutturazione dei locali ex avviamento, la realizzazione del collegamento tra via Olimpia e via Beethoven e la manutenzione straordinaria di via Molino Vecchio". Ma ci sono stanziamenti anche nel sociale. "Parliamo di oltre due milioni e mezzo di euro per interventi destinati alla famiglia, alla disabilità, agli anziani, alla casa, ai soggetti a rischio di esclusione sociale e all’associazionismo – aggiunge l’assessore al bilancio –. Su questo fronte ci sarà un necessario adeguamento delle tariffe di alcuni servizi quali la mensa, il trasporto scolastico, l’asilo nido, la residenza protetta e le strutture sportive. Nonostante ciò, questi stessi servizi, che non hanno maturato aumenti negli ultimi dieci anni, registrano ancora una perdita di oltre un milione di euro".