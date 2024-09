"Potenziare la formazione dei dipendenti pubblici"

"Riportare al centro la formazione continua nella pubblica amministrazione e investire nelle competenze sono punti chiave per il rilancio dell’intero paese", ha detto il rettore Unimc John McCourt visitando Senigallia, ricevuto dal presidente del consiglio comunale, Massimo Bello. "Potenziare al massimo la formazione, l’aggiornamento professionale e lo sviluppo di competenze dei dipendenti pubblici, attraverso collaborazioni e specifiche convenzioni anche con le università: questo è uno degli obiettivi per qualificare, sempre più, i processi amministrativi e i rapporti tra la Pa e i cittadini", ha detto Bello. "Di fronte alle sfide del prossimo futuro, diventa determinante il forte coinvolgimento anche dell’intero sistema universitario – hanno concordato i due –, è fondamentale che gli enti locali partecipino a questo processo formativo di qualità, proprio perché è un diritto e un dovere per le pubbliche amministrazioni formare coloro che dovranno gestire importanti trasformazioni e transizioni. Valorizzare le competenze, anche guardando al grande lavoro che ci aspetta per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in un mondo pubblico sempre più complesso, significa investire concretamente nel personale di oggi e in quello di domani".