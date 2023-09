Potenziare l'Ospedale di Cingoli: Nuovo Tecnico per Radiologia

Nel provvedimento adottato dall’Azienda sanitaria territoriale di Ancona, di cui fa parte Cingoli, figura un’importante decisione a beneficio dello stesso nosocomio cingolano compreso fra quelli di Comunità. "Dopo l’approvazione del Piano socio sanitario regionale – ha premesso Filippo Saltamartini che della Regione Marche è il vice presidente e l’assessore alla sanità – si stanno avviando in processi di potenziamento degli ospedali di Comunità e di quelli per Acuti". In questo contesto, l’Ast di Ancona, come previsto dal piano occupazionale, ha avviato il procedimento per l’assunzione di tre tecnici sanitari di radiologia medica, da assegnare rispettivamente alla Radiologia degli ospedali di Comunità di Loreto, di Cingoli e del complesso di Senigallia. In particolare, pure per quanto inerente al presidio sanitario cingolano, "l’assegnazione – ha precisato Saltamartini – è finalizzata a funzionalizzare i servizi territoriali e clinici, potenziando la sede e aumentando i volumi di attività". Al riguardo, il direttore generale Giovanni Stroppa ha evidenziato: "Queste nuove assunzioni consentiranno di ottimizzare l’utilizzo delle nuove tecnologie e, conseguentemente, anche di dare più soddisfazione alle richieste dell’utenza". "Lo sforzo che tutto il sistema sanitario regionale sta effettuando – ha puntualizzato Saltamartini – è quello di rendere efficienti i servizi sparsi tra ospedali di diversa funzione, al fine di aumentare le prestazioni e abbattere le liste di attesa".

Gianfilippo Centanni