Potes estiva da luglio Saltamartini: "Utile servizio per la riviera"

Una Potes (postazione territoriale di emergenza sanitaria) composta da autista-soccorritore e infermiere sarà attiva da luglio a Porto Potenza Picena. A darne notizia è il vicepresidente e assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, a seguito della delibera di giunta che dispone l’attivazione di ben otto Potes nelle Marche, tra cui una nella costa del Maceratese. Nello specifico, a Porto Potenza Picena sarà attiva nella fascia oraria 10-18, dal 1 luglio al 3 settembre e nel fine settimana fra il 9 e il 10 settembre. "Potenziando le Potes, postazioni territoriali di emergenza sanitaria, nelle zone della riviera che registrano un afflusso significativo di turisti vogliamo offrire un servizio non solo a chi sceglie le Marche come località di vacanza, ma anche ai residenti", è il commento di Saltamartini. A intervenire anche i consiglieri regionali della Lega, Renzo Marinelli e Anna Menghi. "L’Agenzia Regionale Sanitaria (Ars), in collaborazione con le Ast, ha confermato con le proprie rilevazioni la necessità di potenziamento dell’assistenza medica in previsione dei flussi turistici – spiegano Marinelli e Menghi –. La Potes, in aggiunta a quelle permanenti, rappresenta un servizio fondamentale sul territorio".