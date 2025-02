Povertà e cambiamento. Giornata di riflessione a Monte San Martino

"La sfida della povertà, con la ricchezza del cambiamento", è il tema al centro del sesto incontro con "Ripensare l’umano: il coraggio della consapevolezza", convegno diffuso nei Comuni di Monte San Martino, Amandola e Smerillo ideato dall’Associazione "San Cristoforo: vivere è vivere insieme" in collaborazione anche con l’Università per la pace. Il nuovo appuntamento è in programma presso la sala del teatro di Monte San Martino, oggi dalle 9 alle 18. Relazioneranno Mikhail Maslennikov (consulente di policy di Oxfam Italia) e don Vito Impellizzeri (docente di Teologia fondamentale e Preside della Facoltà Teologica di Sicilia a Catania).

Aprirà l’incontro Maslennikov con l’intervento intitolato "Disuguaglianze, una minaccia allo sviluppo umano ed al benessere sociale: come contrastarle?". Don Vito Impellizzeri inviterà alla riflessione, portando anche la sua esperienza, attraverso una relazione sul tema "Semi del Regno di Dio lungo i solchi delle storie ferite e di volti piagati". La sezione dell’Arte è affidata al cantautore Gianluca Lalli accompagnato dalla sua chitarra acustica.