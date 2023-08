Pozzo addio, il commercio s’interroga "Si perde un punto di riferimento"

di Chiara Gabrielli

Il profondo dispiacere per la chiusura imminente del Pozzo, storico locale in vicolo Costa, nel cuore del centro, gestito dai gemelli Paolo e Francesco Bragoni, non solo fa venire ai più le lacrime agli occhi ma suscita pure qualche interrogativo sul tema dell’accoglienza e del turismo. Ecco come si presenta la questione vista attraverso gli occhi di ristoratori e commercianti attivi da tempo. La trattoria Da Rosa ha la stessa età del Pozzo, anzi, è di un anno più anziana: ha aperto i battenti nel luglio 1983. "Una festa per i 40 anni? No, non c’è molto da festeggiare – dice il titolare Elio Vincenzetti –. Con questo declino... Cerchiamo di tenere botta, per ora ci riusciamo, ma sono tempi durissimi. Quest’estate ho notato un calo del 40 per cento. Noi qui nel periodo estivo viviamo di turisti, ma non c’è stato tanto giro. La gente sta più attenta, del resto se un litro di benzina costa 4mila delle vecchie lire è anche normale. Gli aumenti si ripercuotono su tutti, anche su di noi. Dispiace moltissimo per il Pozzo, se ne va un pezzo di storia".

"Una grande tristezza – aggiunge Michele Fraticelli, cuoco della trattoria Da Rosa –, che peccato non si sia arrivati a un accordo tra gestori e proprietari del locale. Ci sono tanti posti in centro ma nessuno è come quello, non è solo un ristorante ma un centro di aggregazione". "Indietro non si può tornare purtroppo – commenta Letizia Carducci dell’Osteria dei Fiori –, però, al di là del crowdfunding, non devono andare disperse le competenze di Francesco e Paolo a livello di ristorazione e culturale. Speriamo che possano continuare da qualche altre parte, anche perché si portano dietro la loro clientela. Certo è che Macerata perde così un punto di riferimento importante. I monumenti sono un’attrattiva che non scompare, ma l’accoglienza, la gentilezza, stare aperti anche oltre un certo orario, sono tutte cose difficilmente sostituibili. Di un viaggio ti ricordi un dipinto o un panorama, ma anche di essere stato accolto bene e quando torni riporti a casa anche un sorriso trovato in un negozio o in un locale, come una cartolina che si conserva nel tempo". A proposito di accoglienza. "Con una buona sinergia tra istituzioni e operatori commerciali la città potrebbe dare di più – dice Carducci –, è stato quasi tutto chiuso nei giorni di Ferragosto ed è imbarazzante dirlo ai turisti. Bisogna guardare di più alle piccole cose piuttosto che puntare sui grandi eventi". "Paolo e Francesco sono amici – le parole di Pierino Camertoni, ex bar Pompei, ora dietro al bancone di Delizie in via Gramsci –, mi dispiace così tanto. Per la città è una grande perdita di cultura, storia e tradizioni. Fu il primo pub qui, rappresentò un’innovazione. Se anche riaprissero altrove non sarà più lo stesso, pensiamo all’arredamento, le foto, il palazzo. Quando entri nel vicolo, già senti la storia che c’è dietro, il profumo di tutti quei musicisti che ci sono passati, chi alle prime armi chi invece già affermato come Mike Mellillo. L’ambientazione, la luce soffusa, il buon whisky, discutere fino a tardi. Il Pozzo era sempre pronto ad accoglierti. Ora, quel profumo non ci sarà più. Già quest’anno si è sentita l’assenza dei tavoli in piazzetta, il dopo opera lì era una certezza". "Ricordo quando il Pozzo era un pub – così Simonetta Speranza de La Bottega del Libro – era una grande novità per la città, anche il fatto che fosse nel vicoletto metteva voglia di frequentarlo. Vi nacque un centro culturale, in modo del tutto spontaneo. Mi dispiace tanto che chiuda, è un’istituzione".