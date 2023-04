Pranzo con furto: rubato dalla Vespa il blocco accensione

Pasqua con i ladri in via Toscana. Una brutta esperienza che racconta sui social Lorenzo Gattafoni: "Scrivo a distanza di tre giorni perché mi sembrava brutto tacere e non denunciare". Domenica alle 14 rientra e parcheggia la sua Vespa davanti il suo passo carrabile. Sale in casa per il pranzo in famiglia e intorno alle 17.30 decide di uscire. Ma la Vespa non parte. Prova e riprova fino a che non scopre che era sparito tutto il blocco accensione. I ladri hanno agito in pieno pomeriggio, alla luce de sole, con grande sfrontatezza.