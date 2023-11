PRANZO DELL’AUSER A CALDAROLA

"Con immenso piacere, sono stato invitato a prender parte al pranzo organizzato dall’associazione "Le tante primavere" dell’Auser dedicato ai pensionati di Caldarola, una festa che viene organizzata tutti gli anni per socializzare e per trascorrere importanti momenti di condivisione insieme". Il sindaco caldarolese Luca Maria Giuseppetti commenta così la festa del circolo "Le tante primavere". Alla sala Tonelli è stato organizzato un pranzo ricco, seguito dai saluti da parte del presidente locale dell’Auser "Le tante primavere" Primo Fiastrelli e dal presidente Auser Marche Antonio Marcucci. "Insieme a me – prosegue il primo cittadino – l’assessore ai servizi sociali Teresa Minucci. Nel mio saluto ai presenti ho ringraziato gli organizzatori per l’invito e ho voluto sottolineare quanto è bello vedere la Tonelli piena di energiche persone della cosiddetta terza età trascorrere in armonia e allegria una piacevole domenica autunnale. È stato un momento di festa e di spensieratezza. Grazie a tutti". L’Auser è un’associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società, è aperta alle relazioni di dialogo tra generazioni, nazionalità, culture diverse.