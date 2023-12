Pranzo di Natale alla Caritas per 150 persone in difficoltà

Dopo quattro anni, a Natale torna il pranzo sociale alla Caritas cittadina. Quasi 150 persone seguite dall’associazione, insieme con i volontari, si ritroveranno a tavola per condividere pietanze e momenti di spensieratezza, tornando così a quella che fino al 2019 era una consuetudine in via Parini, poi interrotta dalla pandemia. "La cosa più bella – dice il responsabile Marco Malaccari – è che mangeranno insieme persone che vengono da varie situazioni: gli ospiti del dormitorio, della mensa, ma anche i beneficiari dei pacchi alimentari, i senza fissa dimora, gli utenti dello sportello d’ascolto e tutti gli altri. Al loro fianco, i volontari e le loro famiglie, oltre a qualche scout". Nel periodo del Covid-19, il pasto di Natale fu garantito grazie agli asporti, raggiungendo anche trecento persone, ma "la bellezza di sedersi uno accanto all’altro – sottolinea Malaccari – è che si va oltre la logica di un freddo assistenzialismo, dove l’utente viene, prende il cibo e se ne va. Con il pranzo sociale, c’è invece la cultura della condivisione, oltre ad una comunità che si attiva con le donazioni". L’appuntamento, alla ‘Casa di carità don Lino Ramini’, è alle 12: menù con antipasto di affettati misti (salumi, formaggi, bruschette, insalata russa e condimenti vari), lasagne bianche e rosse, arrosto misto, Roast beef, patate arrosto, insalata e frittura mista (olive ascolane, patatine, cremini, verdure in pastella), dolci (panettone, pandoro, torrone) spumante e vino. "Un’offerta diversificata – aggiunge Malaccari - in base ai vari gusti, ma soprattutto disponibile grazie alle donazioni delle aziende del territorio, oltre ad alcuni nostri acquisti. L’iniziativa rientra poi nell’ambito della collaborazione tra Comune e Caritas, che prevede anche l’erogazione del bonus straordinario grazie al contributo ideato dell’assessorato al Welfare". A Civitanova, sono circa 640 le famiglie assistite dalla Caritas e da altre associazioni, e i bisogniriguardano situazioni sempre più varie e di non facile risoluzione.