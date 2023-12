Pranzo e scambio degli auguri

"Un momento importante di condivisione e inclusione che, al di là dell’enfasi delle festività, sottolinea l’attenzione e l’impegno quotidiano dell’Amministrazione comunale e di chi gestisce la struttura per il benessere dei nostri anziani". Lo ha detto ieri il sindaco Noemi Tartabini, in occasione del tradizionale pranzo per scambiarsi gli auguri natalizi, svolto nella mensa della casa di riposo comunale "Santa Caterina d’Alessandria" di Potenza Picena, a cui ha partecipato insieme all’assessore Luisa Isidori, agli ospiti e ad alcuni dei loro parenti, unitamente allo staff sanitario della struttura di ricovero. Un momento convivial, e soprattutto di spensieratezza, concluso con l’immancabile panettone e l’augurio a tutti di un sereno Natale e un nuovo anno all’insegna soprattutto della pace.